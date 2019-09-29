شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من مباراة جينيراسيون وزيارة الفريق السنغالى للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالزمالك أن الفريق جاهز لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الأحد، فى إياب دور 32 بدورى أبطال أفريقيا، وذلك حال رغبة الفريق السنغالى الحضور إلى ملعب برج العرب اليوم وخوض اللقاء.

وقال المصدر، إن الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة سيعقد بعد 60 دقيقة بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم المالى على أن يحضر ممثل عن الزمالك بشكل طبيعى، وحال عدم حضور مندوب من جينيراسيون سيتم تسجيل الأمر.

وعن موقف جينيراسيون فوت، أكد مسئولو الزمالك أنه حتى الآن يتواجد الأتوبيس المخصص لهم فى فندق إقامتهم بمدينة نصر، قائلا، "لو لديهم رغبة فى خوض اللقاء عليهم الحضور وليس لدينا أزمة، ونعلم أن 6 أو 7 أفراد من بعثتهم غادروا القاهرة وسيغادر الجزء الثانى مساء غد".

فيما كشف مصدر ببعثة جينيراسيون أن الفريق السنغالى سيتوجه إلى الإسكندرية غداً، وليس اليوم، لزيارة القنصلية السنغالية هناك، ولا توجد نية لدى الفريق السنغالى لخوض المباراة مع الزمالك رغم التعديلات التى أجراها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة المباراة اليوم بدلا من أمس، السبت، حيث واصل مسئولو النادى السنغالى التصعيد متمسكين بالخطاب الذى وصلهم من الكاف قبل حضورهم إلى القاهرة بأن اللقاء كان من المفترض إقامته بالأمس رغم وجود خطاب رسمى من الكاف بتعديل ذلك الموعد.