شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطبق نظام الاحتراف على مسابقات السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تطبيق نظام دورى المحترفين على مسابقات السيدات لأول مرة فى تاريخ الاتحاد.

وأكد حسين البشبيشى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة شئون اللاعبين، أنه سيتم تطبيق نظام الاحتراف على مسابقات السيدات بدءا من الدورى بالموسم الجديد، والذى ينطلق 1 أكتوبر المقبل.

وأضاف البشبيشى أن المواسم الماضية لم تكن هناك عقود بين اللاعبات والأندية، بل كان الاتفاق وديا، وهو ما أسفر عنه عدة أزمات، فبعد الاتفاق بين النادى واللاعبة وحصولها على المقابل المادى تتراجع فى رأيها وتعلن أنها ستعود إلى محل إقامتها، والعكس بعد اتفاق النادى مع اللاعبة فلا تحصل على المقابل المتفق عليه، لذا تم وضع أسس وقوانين ودراسة للأمر بما يضمن حقوق الطرفين.

وتنطلق بطولة الدورى للسيدات يوم 1 أكتوبر بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.