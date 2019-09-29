شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرتدى القميص الأخضر والشورت الأبيض أمام بطل زنجبار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد منذ قليل الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى وضيفه فريق ماليندى بطل زنجبار، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب برج العرب، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ترأس الاجتماع، وفقا للموقع الرسمى للمصرى، مراقب المباراة الغانى مونكايلا ادم بحضور طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة السودانى صبرى محمد فضل ومعه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز على محمد أحمد كمساعدين، بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكماً رابعاً، فيما مثل فريق المصرى فى المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة ومحمود جابر المدير الإدارى للفريق و ابراهيم غانم مسئول المهمات بحضور مسئولى الشئون الإدارية بالنادى المصرى أحمد متولى، محمد السقا، محمد المنصورى، محمد فتوح، أحمد منصور، أحمد الباشا والذين بذلوا جهوداً كبيرة فى اتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمباراة وكذلك مرافقة بعثة الفريق الضيف وطاقم التحكيم ومراقب المباراة.

ولم تختلف نتائج الاجتماع فيما يتعلق بطاقمى ملابس الفريقين عن مباراة الذهاب، ويرتدى المصرى القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، ويرتدى حارس المصرى اللون الأزرق، فيما يرتدى فريق ماليندى الطاقم الأحمر الكامل ويرتدى حارسه طاقم أصفر فوسفورى.

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الاجتماع الفنى



زي الفريقين فى الاجتماع الفنى



الاجتماع الفنى لمباارة المصري وبطل زنجبار