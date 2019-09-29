شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وجد وتنس طاولة.. شاهد لاعبى الاسكواش فى جولة على هامش بطولة سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من لاعبى الاسكواش المشاركين فى بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المقامة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية، على الخروج فى جولة ترفيهية بعد الانتهاء من فعاليات الدور ربع النهائى.

وأسفرت منافسات ربع نهائى سان فرانسيسكو عن تأهل محمد ومروان الشوربجى، طارق مؤمن وميجيل رودريجيز فى منافسات الرجال، بالإضافة إلى رنيم الوليلى ونور الطيب وكاميل سيرم وجوشانا شنابا بمنافسات السيدات.

وشهدت الجولة وجود كل من مصطفى عسل بطل العالم للناشئين، الأخوين محمد ومروان الشوربجى واللذين يستعدان لمواجهة بعضهما فى نصف نهائى البطولة غداً، سلمى هانى ونور الطيب وغيرهم من اللاعبين الأجانب، حيث قام البعض باستغلال وقت الترفيه فى لعب تنس الطاولة وتوقيع كروت الإعجاب للمشجعين الصغار.

سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى الذى شهد إقامة بطولة واحدة قبل أوراكل نت تسويت وهى بطولة الصين المفتوحة، وتقدر القيمة المادية لسان فرانسيسكو بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

الشقيقان محمد ومروان الشوربجي

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سلمى هاني



كاميل سيرم



محمد الشوربجي يلعب تنس طاولة



مصطفى عسل بطل العالم للناشئين



مصطفى عسل وسيمون روزنر



مصطفى عسل ومروان الشوربجى