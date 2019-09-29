شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف استعداداته لمواجهة الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة لاعبى الفريق الفيومى راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف المران غداً الاثنين بالملعب الفرعى للدفاع الجوى بالقاهرة استعداداً لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد السلام فى الأسبوع الثانى بالدورى الممتاز لكرة القدم .

وكان الفريق الفيومى قد خاض مباراة ودية أمام عرب الرمل وفاز فيها 3/1 أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى فى إطار استعدادات المقاصة لثانى جولاته بمسابقة الدورى العام.

ويمتلك المقاصة ثلاث نقاط فى رصيده حتى الآن بعد فوز ثمين حصده أبناء الفيوم فى الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب تماسيح النيل.

يذكر أن المقاصة واجه الزمالك فى بداية سبتمبر الجارى بمباراة الدور ربع النهائى لمسابقة كأس مصر وخسر أبناء الفيوم بهدف نظيف، ليتأهل فرسان ميت عقبة إلى المباراة النهائية ويحصدون اللقب.