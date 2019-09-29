شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطائرة تصل إلى مدينة ناجانو اليابانية استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى مدينة ناجانو اليابانية إستعدادا لإنطلاق منافسات كأس العالم المحدد له الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مواجهات فى مدينة ناجانو أمام استراليا فى ضربة البداية ثم البرازيل و إيران أيام 1 ، 4 ، 6 أكتوبر على التوالى .

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل إستكمال مشوار البطولة ، أمام كلا من ، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر القادم .

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وتواجد منتخب الطائرة حاليا فى معسكر مغلق بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل إنطلاق المنافسة العالمية .

و خاض منتخب الطائرة مواجهتين أمام بطل الدورى اليابانى ساندرا هيروشيما خلال المعسكر ، حيث فاز فى الأولى 3 /0 ، قبل أن يلعبا 3 أشواط إضافية ليفوز الفراعنة شوطا و يخسر فى إثنين.

بينما تعادلا فى الودية الثانية 2 / 2 التى تم الاتفاق عليها مسبقا، بأن تقام 4 أشواط فقط ، إلا أن منتخبنا الوطنى خسر الشوط الخامس وديا بعدما تم الاتفاق على خوضه تجريبيا للاعبين من 25 نقطة .