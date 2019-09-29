شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود لقائمة الأهلى من بوابة الإنتاج الحربى أو أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الاستعانة بسعد سمير مدافع الفريق في قائمة الأحمر لمباراة الإنتاج الحربي أو اسوان بالدوري خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة ومشاركته في التدريبات الجماعية وظهوره فيها بشكل جيد.

كان سعد قد تعرض للإصابة فى الركبة خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمع الفريقين بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا النسخة الماضية.

وبات سعد سمير لائقاً من الناحية الفنية بحسب تأكيدات الجهاز الفني لذا يدرس المدرب السويسري الإستعانة باللاعب في قائمة مباراة الأنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدوري أو مباراة اسوان يوم 5 أكتوبر المقبل.

ويبدأ الاهلي عصر اليوم الإستعداد لمباراة الإنتاج الحربي دون راحة بعد الفوز أمس ، السبت، ببرج العرب علي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.