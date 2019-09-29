رياضة | ريال مدريد يضم صفقة الموسم مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضم صفقة الموسم مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي الرحيل عن فريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أَن إريكسن حسم مستقبله، ولن يجدد عقده الحالي مع توتنهام، والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشار إلى أنَّ إريكسن قرر الانضمام إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل خلال صفقة مجانية.

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ويكون بذلك إريكسن أغلق الباب تمامًا أمام كل من ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي الراغبين في ضمه هذا الموسم.

وسبق لإريكسن، أن رفض التوقيع على عقد جديد مع توتنهام مدته 5 مواسم بإجمالي رواتب يصل إلى 60 مليون إسترليني.

وكان إريكسن سيحصل وفقًا للعقد الجديد على 230 ألف إسترليني أسبوعيًا بالإضافة إلى المكافآت، ليصبح ضمن فئة الرواتب الأعلى في الفريق إلى جانب زميله هاري كين.