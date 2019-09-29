رياضة | حسام البدري يرفض اللعب مع بتسوانا في بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يرفض اللعب مع بتسوانا في بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم رفضه خوض مباراة بتسوانا الودية على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وجاء رفض حسام البدري بعد اقتراح الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني؛ بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت؛ في حال فشل الحصول على موافقات لإقامتها بالقاهرة؛ إلا أنه رفض الفكرة بسبب ضيق الملعب وعدم قدرته على تنفيذ طريقة لعبه التيي سيقوم بتطبيقها خلال المواجهات المقبلة.

ومن المقرر أن يرشح اتحاد الكرة ملعبي السلام والدفاع الجوي؛ بعد رفض بتروسبوت من أجل خوض المباراة الودية أمام بتسوانا؛ يوم 14 أكتوبر المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

على جانب آخر أعرب البدري عن ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى مباراة فريقه الهامة اليوم أمام شيفلد يونايتد والتى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، والتأكد من سلامته، بعد أن وردت إليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الأجهاد.

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وقال حسام البدري إن مشاركة محمد صلاح وخوضه للمباراة بالكامل طمأنته على حالته قبل بداية معسكر المنتخب الوطني والذى سينطلق إعتباراً من يوم 7 أكتوبر إلى 15 أكتوبر المقبل.

وكان البدري قد عقد اليوم اجتماعه الأول مع جهازه المعاون ، وحضر الإجتماع كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني بمقر اتحاد الكرة المصري، حيث شرح البدرى استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحدد آليات توزيع العمل والإختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون.

وقام البدري بتوزيع العمل على الجهاز الفنى فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدورى العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية فى دورى الأبطال الإفريقى والكونفدرالية من أجل الوقوف على العناصر التى سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوربية.

وكان حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي اكد أن طارق مصطفي سيتابع النادى الأهلى بينما أحمد أيب سيتابع نادى الزمالك من أجل اقديم تقارير فنيه له وعن حالة اللاعبين.