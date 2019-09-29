رياضة | لخلافة جوارديولا.. مانشستر سيتي يحصل على توقيع مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافة جوارديولا.. مانشستر سيتي يحصل على توقيع مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي برئاسة الشيخ منصور بن زياد آل نهيان إلى تأمين مستقبل الفريق تحسبًا لرحيل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق عنه.

ويسعى مانشستر سيتي لتمديد عقد بيب جوارديولا والذي ينتهي في الموسم المقبل 2021 ولكن المدرب يرفض الجلوس على مائدة المفاوضات.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر سيتي قد وقع عقداً مع المدرب الهولندي الشاب جيوفاني فان برونكهورست من أجل تولي منصب داخل النادي في إطار خطة وداع بيب جوارديولا.

ويعرف الإسباني فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي برونكهورست جيداً، كما يعرفه أيضاً المدير الرياضي للنادي تيكسيكي بيجيريستين ويمتلك جيوفاني فان برونكهورست خبرة في مجال التدريب منذ اعتزل الساحرة المستديرة لاعبًا حيث عمل مساعدًا مع المدرب الهولندي المخضرم رونالدو كومان، وفي عام 2015 تولى تدريب فريق فينورد.