رياضة | الأهلي يستعيد نجمه أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد نجمه أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود خبرًا سارًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

وأعلن طبيب الفريق؛ عن جاهزية سعد سمير مدافع الفريق؛ وتعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الركبة؛ بالنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي؛ على إمكانية مشاركة اللاعب بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة؛ حسب رؤية الجهاز الفني وإحتياجاته حسب اللقاء.

على جانب آخر أصدر السويسري رينيه فايلر؛ قرارا صادما للاعبي الفريق؛ عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بدوري أبطال إفريقيا.

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وقرر فايلر استئناف الفريق تدريباته مباشرة؛ دون الحصول على راحة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي؛ ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء قرار فايلر؛ صادما للاعبي الفريق خاصة بعدما أعلن عن منحه راحة سلبية لمدة 24 ساعة؛ عقب مواجهة كانو سبورت؛ إلا أنه فضل استمرار المران قبل استئناف المسابقة المحلية.

ويلتقي الأهلي الإنتاج الحربي؛ مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزَأ عريضًا مساء أمس السبت على حساب ضيفه كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق خلفًأ لمارتن لاسارتي.