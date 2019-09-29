رياضة | براءة راموس من اتهامات سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة راموس من اتهامات سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يشهد تقرير الحكم جونزاليس جوزناليس لمُباراة ريال مدريد يوم أمس ضد أتلتيكو أي ذكر للواقعة التي يتحدث عنها مدرب الخصم سيميوني

وبرأ الحكم الإسباني جونزاليس حكم مباراة أتلتيكو مدريد أمام الجار ريال مدريد المدافع الدولي سيرجيو راموس لاعب الفريق الملكي من سب الحكم المساعد خلال أحداث اللقاء.

وكان المدرب الارجنتيني دييجو سيميوني قد أكد أن راموس قام بسب الحكم المساعد في المباراة، وعلى الرغم من ذلك فإن حكم اللقاء، لم يقم بطرده.

ولم يتضمن تقرير حكم المباراة أي إدانات تجاه قائد ريال مدريد، رغم الضغوطات التي فرضها دييجو سيميوني عليه في اللقاء.

وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية ما حدث في هذه الواقعة حيث أكدت "ماركا" ما حدث كالآتي: "سيرخيو راموس قام بالتحدث مع الحكم المساعد في الشوط الأول من مسافة بعيدة وحسب مُدرب أتلتيكو مدربد الذي قام بالصراخ مُباشرةً مُطالباً بطرد قائد ريال مدريد، راموس قام بالرد الشتيمة للحكم المُساعد واستمر بالصراخ: "كيف تسمح له بذلك".

وأضافت الصحيفة أن المُعد البدني لأتلتيكو مدريد قام ايضاً بتذكير الحكم أم لاعبهم كوستا تم إيقافه 8 مُباريات بسبب شتم الحكم. بعد ذلك وعند نهاية الشوط ذهب راموس وتحدث مع سيميوني وأيضاً كاسيميرو تحدث معه في الممر المؤدي لغرف الملابس

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وتابعت الصحيفة أن احتجاج مُدرب أتلتيكو مدريد كانت قوية جداً واضطرت الحكم الاول المسؤول غونزاليس غونزاليس لإنذاره شفهيًا.

"الحمار" يطلب اللعب لريال مدريد

يرغب الكولومبي دوفانا زاباتا نجم أتلانتا الإيطالي في اللعب لنادي ريال مدري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

وطلب دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا من مواطنه خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد التوسط لانتقاله إلى النادي الملكي للعب في سانتياجو بيرنابيو.

ولقب زاباتا بين الجماهير الإيطالية بـ"الحمار" استنادًا إلى ما وصفه به المدرب لويجي ديل نييري نظرًا لبطء فهمه للأمور الخططية المطلوبة منه والاعتماد القوة البدنية فقط.

ويمكن أن يكون زاباتا بحسب صحيفة "آس" الإسبانية البديل المناسب للفرنسي كريم بنزيما في ظل عدم تأقلم لوكا يوفيتش على أجواء ريال مدريد