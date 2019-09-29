رياضة | "الحمار" يطلب اللعب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحمار" يطلب اللعب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الكولومبي دوفانا زاباتا نجم أتلانتا الإيطالي في اللعب لنادي ريال مدري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

وطلب دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا من مواطنه خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد التوسط لانتقاله إلى النادي الملكي للعب في سانتياجو بيرنابيو.

ولقب زاباتا بين الجماهير الإيطالية بـ"الحمار" استنادًا إلى ما وصفه به المدرب لويجي ديل نييري نظرًا لبطء فهمه للأمور الخططية المطلوبة منه والاعتماد القوة البدنية فقط.

ويمكن أن يكون زاباتا بحسب صحيفة "آس" الإسبانية البديل المناسب للفرنسي كريم بنزيما في ظل عدم تأقلم لوكا يوفيتش على أجواء ريال مدريد.

هازارد يصدم ريال مدريد

ما زال أداء البلجيكي إيدين هازارد يخالف التوقعات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

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وظهر هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو موضحة أن النادي الملكي ما زال ينتظر المزيد من هازارد مثل جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرا.