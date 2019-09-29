شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة الرديف يتوعد ليفانتي والان مع التفاصيل

يستعد فريق برشلونة الرديف لمواجهة نظيره أتلتيك ليفانتي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب يوهان كرويف، في إطار الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الإسبانية .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه سيكون الفريق الرديف لبرشلونة على موعد مع أتلتيكو لفانتي، في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد يوهان كرويف.

ويسعى الفريق الرديف لبرشلونة لتحقيق الفوز الأول له على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأخيرتين على ملعب الأسطورة الهولندية كرويف، علمًا بأنه حصد 8 نقاط من 5 مباريات، ليحتل المركز الثامن .

وقال جارسيا بيمينتا، المدير الفني لفريق برشلونة الرديف، عن نظيره أتلتيكو ليفانتي : "إنه فريق قوي لغاية ، مكثف في الدفاع والهجوم".