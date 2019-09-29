الان تتابع الدكتور الحمده يكشف لـ«الخليج 365» أسباب غياب الهلال عن تحقيق الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح :

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة الذهاب من بطولة دوري ابطال اسيا يوم الثلاثاء القادم الأول من شهر اكتوبر امام السد القطري وذلك في دور نصف النهائي من البطولة في العاصمة القطرية الدوحة.

و من جانبه قامت “الخليج 365” بالحديث مع دكتور قسم العلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور احمد الحمده عن الجانب الاجتماعي و النفسي فيما يخص الفريق الهلالي في بطولة دوري ابطال اسيا.

وقال الحمده : ضغوط جماهير الهلال على الفريق بتحقيق هذه البطولة هو احد الأسباب التي تجعل اللاعبين يتحملون ضغوط نفسية قبل بداية مبارياتهم في هذه البطولة وخصوصاً في الأدوار المتقدمة.

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وقد شاهدنا الهلال بالنسخة الحديثة وصل النهائي مرتين و لكن الضغوط الجماهيرية والاعلامية كانت احدى الاسباب في الضغوط النفسية على اللاعبين والجهاز الفني .

وأضاف : البرامج الرياضية الحوارية تعد أيضاً احد الاسباب في الضغط على الفريق الهلالي خصوصاً و أن بعض الاعلام المضاد للفريق الهلالي يخرج و يتحدث بعبارات تسبب ضغطاً نفسياً على جماهير الهلال واللاعبين أيضاً حيث يطالبون الجماهير بإلحاح من اللاعبين تحقيق هذه البطولة بسبب الضغوط من إعلام الاندية المنافسة و جماهير أنديتهم .

واوضح : النهائيين الآسيويين في عام 2014 و 2017م كانت هناك ضغوط جماهيرية واضحة على اللاعبين وتأثر وقتها الفريق الهلالي نفسياً و كان الهلال وقتها الأقرب لتحقيق هذه البطولة و لكن بسبب الضغط الاعلامي والجماهيري فقد اللاعبين تركيزهم و خرج الهلال من النهائيين .

وختم حديثه : البطولة الآسيوية ليست عائق ولا صعبة على الاندية السعودية فقط يجب على جماهير هذه الاندية أن تؤهل أنديتها و تدعمهم نفسياً وأن يدخلوا النهائيات الآسيوية بطموح عالي وضغط اقل ومبالغة المطالبات بتحقيق هذه البطولة من قبل الجماهير والاعلام هو عامل رئيسي في الضغط على أنديتنا وبالتالي نشاهد صعوبة تحقيق البطولة بسبب الضغط النفسي.