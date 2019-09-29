شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية البحر المتوسط وعضوية الفرانكفونية لألعاب القوى بقطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، على عضوية البحر المتوسط والعضوية الفرانكفونية، وذلك في الانتخابات التي أقيمت في الجمعية العمومية الدولية بقطر، على هامش بطولة العالم لألعاب القوى والتى بدأت الخميس 26 سبتمبر، وستنتهي في السادس من أكتوبر المقبل، وقد حضر الجمعية العمومية كل من نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، وإداري البعثة الكابتن خالد الكينج.

وقد صرحت المتحدث الإعلامي للاتحاد، نانسي أحمد، بأن البعثة والتى يرأسها الدكتور سيف الله شاهين، تشمل أربعة لاعبين ولاعبة، وهم مصطفى الجمل في إطاحة المطرقة، ومصطفى عمرو في رمي الجلة، وسالم محمد في ٣٠٠٠ متر موانع، ومحمد مجدي في رمي الجلة، وبسنت عوض في ٢٠٠ متر عدو.

وتضم البعثة ثلاثة مدربين هم: كابتن خالد شوقى، وكابتن ياسر فتحي، وكابتن محمد عباس.