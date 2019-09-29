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طلب تعجيزي من بوجبا للموافقة على تجديد عقده مع اليونايتد

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الأحد 29 سبتمبر 2019

بوجبا

فرض الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، شرط تعجيزي للموافقة على تجديد عقده مع الشياطين الحمر.

شرط بوجبا لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد  

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن بوجبا طلب رفع راتبه ليصبح 600 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، بدلا من 290 ألف جنية إسترليني للموافقة على تجديد عقده في الفريق.

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وكان بوجبا قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع بوجبا

ويوجد العديد من الأندية للتي ترغي في التعاقد مع بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي الإسباني.

وقد شارك بول بوجبا في 7 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

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