ويلسون يحقق رقم قياسي مع فريقه بورنموث

الأحد 29 سبتمبر 2019

ويلسون

تعادل فريق بورنموث مع نظيره وست هام يونايتد، بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "دين كورت"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".



ويلسون يسجل هدف لبورنموث

ونجح الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نادي بورنموث، في إحراز هدف فريقه الثاني مع الدقيقة 47، قبل أن يتعادل وست هام عن طريق وارون كريسويل في الدقيقة 74.

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ويلسون يحقق رقم فياسي لبورنموث

وبالهدف الذي سجله ويلسون اليوم داخل شباك وست هام، أصبح أول لاعب في تاريخ نادي بورنموث يسجل للفريق في أربع مباريات متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأندية التي سجل ويلسون في مرماهم

وقد سجل ويلسون في مرمى كلا من، ساوثهامبتون "هدف"، وإيفرتون "هدفين"، وليستر سيتي "هدف"، خلال هذا الموسم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد بورنموث إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أصبح رصيد وست هام 12 نقطة في المركز الثالث.