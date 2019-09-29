طارق مؤمن يتأهل لنصف نهائى بطولة سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل نجح البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، فى التأهل إلى الدور نصف النهائى ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المقامة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية. وانتصر مؤمن على منافسه المخضرم جويل ماكين بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-5, 11-7. ويلتقى طارق مؤمن منافسه ميجيل رودريجيز فى مباراة الدور النصف النهائى المرتقب إقامتها غداً. وتعد بطولة سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى الذى شهد إقامة بطولة واحدة قبل أوراكل نت تسويت وهى بطولة الصين المفتوحة، وتقدر القيمة المادية لسان فرانسيسكو بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، كما تمثل البطولة الظهرو الأول لطارق مؤمن فى هذا الموسم.

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