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سعد سمير يقترب من الظهور الأول مع الأهلى تحت قيادة فايلر...

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جدة - عمرو شويل يستعين السويسري رينيه فايلر المدير الفني بسعد سمير مدافع الفريق في قائمة النادي الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي أو اسوان بالدوري خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة ومشاركته في التدريبات الجماعية وظهوره فيها بشكل جيد.

 

وبات سعد سمير لائقاً من الناحية الفنية بحسب تأكيدات الجهاز الفني لذا يدرس المدرب السويسري الإستعانة باللاعب في قائمة مباراة الأنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدوري أو مباراة اسوان يوم  5 أكتوبر المقبل.

 

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كان سعد قد تعرض للإصابة فى الركبة خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمع الفريقين بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا النسخة الماضية.

 

ويبدأ الاهلي عصر اليوم الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي دون راحة بعد الفوز أمس ، السبت، ببرج العرب علي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.

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