شكرا لقرائتكم السويسرى فايلر يجتمع مع طبيب الأهلى للاطمئنان على المصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، قبل مران الفريق اليوم الأحد، من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، على حالة اللاعبين المُصابين بالفريق.

ويعانى أكثر من لاعب من إصابة فى فريق الأهلى، وهم كل من محمود متولى، الذى يُعانى من اصابة فى العضلة الخلفية تعرض لها فى مباراة السوبر ويغيب بسببها عن المباريات فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع، ومروان محسن الذى أجرى مؤخراً جراحة فى الوجه ستُبعده عن التدريبات قرابة الخمسة أسابيع، ومعهما عمار حمدى الذى خاض تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت خلال اليومين الماضيين.

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ويستفسر فايلر من طبيب الأهلى عن تطورات برنامج علاج متولى ومروان وعمار حمدى،بجانب عدة أمور طبية أخرى بالفريق.

ويستعد الأهلى عصر اليوم، لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز دون راحة بعد الفوز أمس، السبت، ببرج العرب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى اياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.