شكرا لقرائتكم المقاصة: نقل مباراة الزمالك لبرج العرب مشروط بتأجيل مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق اللواء بكرى سليم نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، على طلب مسئولى الزمالك نقل ملعب مباراة المقاصة فى ثانى جولات الفريقين بمسابقة الدورى العام، لبرج العرب بدلاً من ملعب السلام.

وكشف بكرى سليم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفريق الفيومى ليس لديه أزمة فى نقل المباراة إلى برج العرب، شريطة أن يتم تأجيل مباراة المقاصة والجونة فى الجولة الثالثة لمدة 48 ساعة، حتى لا يتعرض الفريق للإرهاق بسبب السفر.

وأكد نائب رئيس المقاصة قائلاً: الكرة فى ملعب الاتحاد، إذا تم تأجيل مباراة الجونة، فلا مانع من خوض مباراة الزمالك فى الإسكندرية، وحتى الآن تبقى مباراة الزمالك فى ملعب السلام.

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أكد أنه طلب من محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، الموافقة على تغيير ملعب مباراة الفريقين بالجولة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، المحدد لها يوم 3 أكتوبر المقبل.