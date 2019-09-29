أحمد أبوعقيل تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020 نستعرض أبرزها بتوقيت القاهرة فى التقرير التالى. دورى أبطال أفريقيا الزمالك Vs جينراسيون فوت 8:00 الكونفدرالية الإفريقية المصرى Vs ماليندى 3:00 شباب بلوزداد Vs بيراميدز 6:45 الدورى الإنجليزي ليستر سيتى Vs نيوكاسل يونايتد 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2 الدورى الإسباني إسبانيول Vs بلد الوليد 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3 إيبار Vs سيلتا فيجو 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ديبورتيفو الافيس Vs ريال مايوركا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ليفانتى Vs أوساسونا 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3 Advertisements إشبيليه Vs ريال سوسيداد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3 الدورى الإيطالي نابولى Vs بريشيا 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4 لاتسيو Vs جنوى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4 ليتشى Vs روما 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4 أودينيزى Vs بولونيا 3:00 كاليارى Vs هيلاس فيرونا 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4 ميلان Vs فيورنتينا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4 الدورى الألماني فورتونا دوسلدورف Vs فرايبورج 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5 كولن Vs هيرتا برلين 6:00 على قناة beIN SPORT HD 5 الدورى الفرنسي ستراسبورج Vs مونبيلييه 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6 نيم أولمبيك Vs سانت ايتيان 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6 مارسيليا Vs رين 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6

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كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. الزمالك يلتقي جينراسيون فوت والمصري يواجه ماليندي بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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