موعد مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت اليوم الأحد 29/9/2019 في دوري أبطال أفريفيا والقنوات الناقلة

نقدم اليوم موعد مباراة الإياب بين نادي الزمالك و نادي جينيراسيون فوت السنغالي في الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعد الجدل الواسع الذي أثير حول أعتراض إدارة نادي الزمالك علي موعد ومكان أقامة المباراة ونشر أخبار حول إلغاء اللقاء، إلا أن مباراة الزمالك سوف تقام مساء اليوم الأحد 29/9/2019 في الموعد والمكان المحددين بعد التعديل، وفيما يلي نوضح موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك وجنيراسيون والقنوات الناقلة

ووفق أحدث التقارير تبين أنه تم تحديد اليوم الأحد 29/9/2019 كموعد لإقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون في ملعب أستاد برج العرب في تمام الساعة 8:00مساء بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تقوم فضائية “أون سبورت ” بنقل أحداث المباراة مباشرة.