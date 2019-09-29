نور الطيب تتأهل لنصف نهائى بطولة سان فرانسيسكو بعد انسحاب منافستها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية طارق نور الطيب، لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المقامة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية. جاء تأهل نور الطيب بعد انسحاب منافستها الأمريكية أماندا صبحى قبل انطلاق المباراة بعد استشارة طبيبها بداعي الإصابة. وتواجه نورالطيب منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالمياً في مباراة الدور النصف النهائي المرتقب إقامتها غداً. وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري الذي شهد إقامة بطولة واحدة قبل أوراكل نت تسويت وهي بطولة الصين المفتوحة، وتقدر القيمة المادية لسان فرانسيسكو بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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