شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي قبل مران المران.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة قبل مران الفريق اليوم، الأحد، مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطئمنان على حالة اللاعبين المُصابين بالفريق.

ويتواجد فى قائمة المصابين بالأهلى حالياً كل من: محمود متولى الذى يُعانى من إصابة فى العضلة الخلفية تعرض لها فى مباراة السوبر ويغيب بسببها عن المباريات فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع، ومروان محسن الذى أجرى مؤخراً جراحة فى الوجه ستُبعده عن التدريبات قرابة الخمسة أسابيع ومعهم عمار حمدى الذى خاض تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت خلال اليومين الماضيين.

ويستفسر فايلر من طبيب الأهلى عن تطورات برنامج علاج متولى ومروان وعمار حمدى بجانب الاستفسار عن عدة أمور طبية أخرى بالفريق.

ويبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز دون راحة بعد الفوز أمس، السبت، ببرج العرب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.