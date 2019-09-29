شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب فى حوار لـ سوبر كورة: البدرى قادر على التخلص من صداع المهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد أيوب واحد من المواهب التدريبية الصاعدة بقوة فى ملاعب كرة القدم المصرية، ولم يكن ترشيحه لتولى منصب المدرب العام بالمنتخب الوطنى مفاجئا للشارع الرياضى، فلم يأت هذا المنصب من فراغ، وإنما بعد مسيرة تدريبية قوية لـ أيوب، سواء عمله كمساعد للإسبانى خوان كارلوس جاريدو وحسام البدرى فى النادى الأهلى، أو توليه القيادة الفنية لفريق حرس الحدود.

ولد أحمد أيوب فى الخامس من شهر أغسطس 1971 بالقاهرة، وبدأ مسيرته كلاعب فى مركز قلب الدفاع، وشارك مع منتخب مصر تحت 20 سنة فى بطولة العالم للشباب عام 1991، ولعب جميع مباريات مصر الثلاثة في هذه البطولة.

سوبر كورة التقى أيوب بعد تنصيبه مدربا عاما للمنتخب الوطنى وكان لنا معه حوار كشف فيه كل التفاصيل الخاصة بالمرحلة الجديدة مع منتخب مصر، والصعوبات التى من المنتظر مواجهتها، أحلامهم كجهاز فنى فى المرحلة المقبلة.

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