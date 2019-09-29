شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيد معوض يبحث عن مجد جديد مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد سيد معوض مدرب مساعد منتخب مصر الحالى فى جهاز حسام البدرى من أبرز النجوم اللذين قدموا العديد و العديد من الإنجازات والنجاحات للرياضة المصرية على صعيد الأهلى ومنتخب مصر .

كما أن سيد معوض أحد أبرز نجوم الجبهة اليسرى فى المرحلة السابقة قبل أن يعتزل كرة القدم، لا سيما وأنه يتمتع بعلاقة تجمع بين الحب والتفاهم مع البدرى تساهم فى انجاح المنتخب خلال الفترة المقبلة .

يسعى معوض خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مجد جديد له على الصعيد الندريبى من أجل تحقيق الذات وكسب الرهان على تعيينه فى هذه المهمة .

سيد معوض نجم كبير يتمتع بشهر قوية و لديه رصيد كبير فى قلوب الجماهير المصرية بمختلف إنتمائتها ، ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والطموح على ملامح معوض خارج الملعب ومع أسرته فى الصور التالية :



سيد معوض فى نزهة أوروبية



سيد معوض 1

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سيد معوض مع أحد بطولات الأهلى



سيد معوض فى وسط البحر



سيد معوض



سيد معوض ووالدته



سيد معوض مع مؤمن زكريا