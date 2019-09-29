شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن مواجهة الزمالك ببرج العرب: الكرة فى ملعب الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء بكرى سليم، نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، موقف النادى الفيومى من ملعب مباراته أمام الزمالك فى ثانى جولات الفريقين بمسابقة الدورى العام، بعدما طلب مسئولو القلعة البيضاء إقامة المباراة فى برج العرب بدلاً من ملعب السلام.

وقال بكرى سليم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفريق الفيومى ليس لديه أزمة فى نقل المباراة إلى برج العرب، شرط تأجيل مباراة المقاصة والجونة فى الجولة الثالثة لمدة 48 ساعة، حتى لا يتعرض الفريق للإرهاق بسبب السفر.

وأضاف نائب رئيس المقاصة، الكرة فى ملعب الاتحاد، إذا قرر تأجيل مباراة الجونة فلا مانع من خوض مباراة الزمالك بالإسكندرية، وحتى الآن تبقى مباراة الزمالك فى ملعب السلام.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه طلب من محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، الموافقة على تغيير ملعب مباراة الفريقين بالجولة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، المحدد لها 3 أكتوبر المقبل.