طارق مؤمن يتأهل إلى نصف نهائى بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى طارق مؤمن، لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المقامة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية. وفاز مؤمن على منافسه المخضرم جويل ماكين بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-5, 11-7. Advertisements ويواجه طارق مؤمن منافسه ميجيل رودريجيز فى مباراة الدور النصف النهائي المرتقب إقامتها غداً. وتعد بطولة سان فرانسيسكو أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى الذى شهد إقامة بطولة واحدة قبل أوراكل نت تسويت وهى بطولة الصين المفتوحة، وتقدر القيمة المادية لسان فرانسيسكو بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كما تمثل البطولة الظهرو الأول لطارق مؤمن في هذا الموسم.

طارق مؤمن في المباراة

طارق مؤمن

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