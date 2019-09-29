شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر جينيراسيون فوت فى برج العرب لخوض مبارة الإياب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر فريق الزمالك، نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، من أجل خوض المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، ، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، حيث تمسك الفريق السنغالى بخوض المباراة فى الموعد الذى كان محدد لها أمس السبت، على استاد بتروسبورت، وتحدث وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مع مسئولى الاتحاد السنغالى، من أجل التدخل لحل الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، بشكل ودى، لإقامة المباراة بين الفريقين اليوم.

Advertisements

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.