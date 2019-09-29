شطة: سفر بعثة جينيراسيون = تأهل الزمالك بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الموقف القانوني للزمالك سليم بشأن أزمته الجارية في مباراته أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ولا يزال يرفض الفريق السنغالي السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في خطاب رسمي نقلها من "بتروسبورت" وتأجيلها 24 ساعة لتقام الأحد بدلا من السبت.

وقال شطة، في تصريحات إذاعية لـ"ملعب 9090" صباح اليوم الأحد: "قرار الاتحاد الإفريقي بنقل المباراة لبرج العرب وتأجيلها 24 ساعة جاء لدواعٍ أمنية، وبالتالي يتوجب على الفريق السنغالي الالتزام بخطاب الكاف".

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وأضاف: "في حالة حدوث أي ظرف طارئ ويطلب الأمن -وليس الزمالك- تأجيل المباراة يعتبر هذا أمرا اضطراريا، والكاف لا يريد أن يتعرض عناصر اللعبة للخطر، ففضّل تأجيل المباراة لتقام الأحد بدلا من السبت".

وأكمل: "إذا عادت بعثة جينيراسيون إلى السنغال سيعتبر الفريق منسحبًا، لائحة الكاف واضحة، لكن بشرط أن يصل الزمالك إلى ملعب المباراة وينتظر 20 دقيقة حتى يقرر بعدها الحكم والمراقب إنهاء المباراة بفوزه 2-0".

وأتم شطة قائلا: "هناك غرامة وعقوبات صارمة ستوقع على جينيراسيون في حالة الانسحاب وفقًا للائحة، ستكون صريحة ولا يجوز الطعن عليها، ويتوقف حجم العقوبة على سبب الانسحاب، موقف النادي السنغالي غبي".

يُذكر أن فوز الزمالك (2-0) حال انسحاب جينيراسيون في المباراة المقررة بالثامنة مساءً، سيعني تأهله إلى دور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى، بعدما خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار.