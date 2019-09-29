تشكيل الزمالك المتوقع.. 3 تغييرات أمام جينيراسيون فوت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في حالة إقامتها مساء اليوم الأحد.

ولا يزال يرفض الفريق السنغالي السفر لبرج العرب بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في خطاب رسمي نقلها من "بتروسبورت" وتأجيلها 24 ساعة لتقام الأحد بدلا من السبت.

وقد يشارك طارق حامد أساسيا بجوار التونسي فرجاني ساسي في خط الوسط، مع عودة الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بنشرقي في ظل استبعاد يوسف أوباما لشكواه من إصابة في الركبة.

وغاب حامد عن المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري في افتتاح مبارياته بالدوري المصري، فيما جلس شيكابالا وبنشرقي على مقاعد البدلاء.

ويفقد الزمالك أمام جينيراسيون خدمات كل من المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في اللعب إفريقيًا قبل دور المجموعات، بجانب محمود عبدالعزيز ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، وكريم بامبو وحازم إمام لأسباب فنية، بالإضافة إلى الجناح الشاب إمام عاشور لعدم قيده إفريقيًا.

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ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء الغد من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.