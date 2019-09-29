حسام البدري يرفض إقامة ودية بتسوانا في بتروسبورت

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة ودية بتسوانا المقرر لها السابعة مساء 14 أكتوبر المقبل، باستاد بتروسبورت، حال رفض إقامتها في ستاد

القاهرة.

يرى البدري أن ملعب بتروسبورت ضيق ولن يساعده على تطبيق فكره داخل الملعب بشكل جيد، فضلًا عن

قرب المسافة بين المدرجات والملعب.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك أكثر من ملعب مرشح لاستضافة اللقاء حال رفض إقامتها باستاد القاهرة، على رأسها الدفاع الجوي وستاد السلام، بجانب ملعبي برج العرب والسويس.