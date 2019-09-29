تعرف على توقيت ودية منتخب مصر وبتسوانا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، موعد ودية الفراعنة أمام بتسوانا، والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر المقبل. المقبل. قرر حسام البدري إقامة المباراة في تمام السابعة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب خلال أيام قليلة. تحديد الملعب خلال أيام قليلة. وطلب البدري خوض المباراة في ستاد القاهرة، وبالفعل خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية، إلا أن الرد لم يصل الجبلاية بعد.

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