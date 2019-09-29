ننشر تواريخ مخاطبات اتحاد الكرة والفيفا بشأن "صوت صلاح"

تنشر "الوفد"، تواريخ خطابات اتحاد الكرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم التي أقيمت الثلاثاء الماضي في إيطاليا. الثلاثاء الماضي في إيطاليا. وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي والقائم بأعمال مدرب المنتخب الأول في مسألة التصويت بعد رحيل المسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، وأحمد المحمدي كابتن الفريق القومي، منحا صوتهما لصالح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول. في مسألة التصويت بعد رحيل المسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، وأحمد المحمدي كابتن الفريق القومي، منحا صوتهما لصالح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول. وجاءت المخاطبات في التواريخ الآتية:

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