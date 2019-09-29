رياضة | هازارد يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زال أداء البلجيكي إيدين هازارد يخالف التوقعات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

وظهر هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.

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وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو موضحة أن النادي الملكي ما زال ينتظر المزيد من هازارد مثل جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرا.