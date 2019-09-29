رياضة | الأهلي يفتح ملفات الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح ملفات الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فتح ملفات اللاعبين الكبار الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم لحسم كل الأمور معهم سواء بالتجديد لبعضهم أو الاستغناء عن آخرين.

وطلبت لجنة الكرة من رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحديد ملاحظاته عن الفترة الماضية ومن يستحق الاستمرار من عدمه.

الأهلي يبتعد عن الترجي ويترقب وقوعه مع الزمالك أو صن داونز في مجموعة واحدة

صعد النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ32.

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ووفقًا لتصنيف الأندية في دور المجموعات فإن الأهلي سيتجنب مواجهة الترجي التونسي لأنهما من التصنيف الأول

قد يقع الزمالك أو صن داونز الجنوب إفريقي في مجموعة الأهلي لأن الفريقين سيكون في المستى الثاني حال تأهل مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي أو النجم الساحلي التونسي.

وتنص لوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا في النظام الجديد تنص على عدم ابتعاد أصحاب نفس البلد بمجموعة واحدة، وهو ما يشير إلى أن الأهلي والزمالك قد يقعان في مجموعة واحدة.