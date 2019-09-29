رياضة | الاستغناء عن "ضحية" ليفربول في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستغناء عن "ضحية" ليفربول في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقع دين هندرسون شيفيلد يونايتد المعار إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي كضحية لدافيد دي خيا الحارس الحالي إذا جدد عقده مع الفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن توقيع دي خيا على عقد جديد مع اليونايتد، جعل إدارة النادي تفكر جديًا في بيع الحارس دين هندرسون المعار إلى شيفيلد يونايتد.

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وكشفت عن أنه بعيدًا عن الخطأ الذي ارتكبه هندرسون أمام ليفربول في هدف فاينالدوم أمس السبت، ولكن مستوى الحارس يتطور هذا الموسم، وهو ما سيعني اهتمام العديد من الأندية بضمه خلال الصيف المقبل.

وأشارت أن إدارة مانشستر يونايتد تنوي فتح المزاد على هندرسون في نهاية الموسم، ومن المنتظر أن يصل ثمنه إلى 20 مليون استرليني.