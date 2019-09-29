رياضة | أتلتيكو يشكو نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو يشكو نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بارتكاب خطأ فادح في مباراة الفريق الملكي أمس أمام جاره أتليتكو مدريد بالديربي والذي انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وجاء الخطأ الفادح من راموس بقيامه بسب الحكم المساعد خلال مجريات لقاء الأمس، وهو ما تسبب في غليان داخل الجار أتليتكو لعدم قيام الحكم بطرده.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن أتليتكو مدريد يشتكي من عدم اتخاذ حكم المباراة قرارًا بطرد راموس، بعد واقعته مع المساعد وسبه له في اللقاء.

وتعادل ريال مدريد سلبيًأ مساء امس السبت أمام جاره أتليتكو مدريد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وعلى الرغم من تعادل الفريق الملكي إلا أنه حافظ على صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد.