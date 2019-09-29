شكرا لقرائتكم "الأنانية" سر خروج صالح جمعة من حسابات فايلر بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علامات استفهام عديدة وضعها استبعاد صالح جمعة نجم النادي الأهلى من قائمة فريقه فى المباريات، وأخرها في مباراة كانو سبورت التي أقيمت أمس السبت، والتي جاءت في اياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وأرجع رينيه فايلر المدير الفني للأهلى استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.

كما يرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، فى ظل عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات وهو ما اكده فايلر لصالح جمعة خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً.