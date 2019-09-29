شكرا لقرائتكم بيراميدز في مهمة صعبة أمام بلوزداد الجزائرى لخطف بطاقة الصعود الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائرى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الكوزينة بالجزائر ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما، على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، تقدم شباب بلوزداد بهدف أمير سعيود في الدقيقة 64 وتعادل محمد فاروق لصالح بيراميدز، فى الدقيقة 75 ، وقدم بيراميدز عرضاً ضعيفاً مع مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، بينما لعب بلوزداد مباراة رائعة لكنه أهدر عدة فرص سهلة على المرمى خاصة عن طريق سعيود،في المقابل ظهرت الكتيبة الزرقاء بأداء باهت.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأى نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو حتى التعادل بهدف لكل فريق واللجوء لركلات الترجيح ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وإستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

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ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بالفوز فى مباراة الليلة خارج الديار من أجل تجنب الخروج المبكر من البطولة الإفريقية لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الزمالك فى المباراة النهائية بالخسارة بثلاثة أهداف دون رد.

وتنفس ديسابر الصعداء بعد مشاركة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالتواء في كاحل القدم، والتي أبعدته عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري.

وتمثل عودة منصور، حلا لأزمة الدفاع في ظل غياب علي جبر للإصابة بشد في العضلة الخلفية، بجانب عدم قيد الثنائي محمد عطوة والإيفواري ويلفريد كانون في القائمة الأفريقية.

فيما تأكد غياب على جبر مدافع الفريق بسبب معاناته من إصابة قوية فى العضلية الخلفية .بينما يتسلح بيراميدز أمام بطل الجزائر بتصدره لمسابقة الدوري العام بعد فوزه فى الجولة الافتتاحية للمسابقة على انبى برباعية دون رد .