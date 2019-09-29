اتحاد الكرة يحدد 70 ألف جنيه راتبا شهريا لجمال الغندور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، 70 ألف جنيه راتبا شهريا لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية. كانت لجنة الحكام قد عقدت أول اجتماعاتها مؤخرا، بشكل رسمى واتخذت أول القرارات بتعيين سيد مراد نائبا لرئيس الإدارة الفنية باللجنة التى يقودها وجيه أحمد . وتتكون لجنة الحكام من جمال الغندور رئيسا وياسر عبد الرءوف وتامر درى ومحمد فاروق أعضاء، بينما تتكون اللجنة الفنية من وجيه أحمد رئيسًا وسيد مراد نائبًا وفهيم عمر وحمدى القاضى ووليد سلطان ومهند دبه أعضاء .

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