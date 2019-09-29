رياضة | 10 حقائق لا تفوتك عن وائل جمعة "صخرة الدفاع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 حقائق لا تفوتك عن وائل جمعة "صخرة الدفاع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد وائل جمعة لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق واحد من اساطير الكرة المصرية الذين شغلوا مركز قلب الدفاع على مستوى المحلى والافريقى والعربى واستطاع وائل جمعة خلال مسيرته الطويلة ان يحفر اسمه بحروف من ذهب فى سجلات عظماء كرة القدم فى مصر.

الخليج 365 ترصد 10 معلومات عن وائل جمعة صخرة الدفاع المصري:

- ولد وائل جمعة كامل الحوتي (الصخرة) في 3 أغسطس عام 1975 في قرية "الشين" مركز "قطور" بمحافظة الغربية تنحدر أصوله لقبائل ليبية، وبدأ مسيرة كرة القدم فى مركز شباب "الشين" واستمر وائل جمعة مع الفريق لمدة لثلاث سنوات قبل يلفت نظر مسئولى غزل المحلة لينتقل إلي نادي غزل المحلة وقد قاد وائل جمعة غزل المحله للوصول للمباراة النهائية لكأس مصر موسم 2000-2001 والتي فاز فيها الأهلي بهدفين دون مقابل بعد وقت اضافي وبعد تاْلقه في بطوله كأس العالم العسكرية عام 2001 وحصوله علي جائزة أفضل لاعب بالبطولة قرر الاهلى التعاقد مع اللاعب فى نفس العام وذلك بعد طلب البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى للاهلى حين ذلك التعاقد مع وائل جمعة

- كانت أول مباراة لوائل جمعة بقميص الاهلى أمام ريال مدريد الإسباني في الرابع من أغسطس عام 2001 بستاد القاهرة في إحتفالية حصول الأهلي على لقب نادي القرن والتي حقق فيها الأهلي فوزا تاريخيا على ريال مدريد بهدف النيجيري صنداي إبيدجي

- خاض وائل جمعة أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام بترو أتليتيكو الأنجولى يوم 12 اغسطس 2001 فى العاصمة الأنجولية لواندا وفاز الأهلي 3 – 1 فى دور الـثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

- خلال مسيرته الكروية مع النادي الاهلي لعب وائل جمعة 399 مباراة بواقع (241 بالدوري - 114 ببطولات أفريقيا - 11 بكأس العالم - 9 بالبطولات العربية - 18 بكأس مصر- 6 بالسوبر المصري )، ونجح في تسجيل 16 هدف بقميص النادى الاهلى خلال 13 عامًا قضاها داخل النادي الأهلي

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- حصد وائل جمعة مع النادى الاهلى على 30 بطولة مختلفة خلال مسيرته الكروية منهم6 دوري أبطال أفريقيا كما حصل علي برونزية بطولة كأس العالم للاندية مع الأهلي عام 2006.

-كانت أول مباراه لوائل جمعة خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر في أبريل 2001، وشارك في 5 دقائق أمام كوريا الجنوبية الودية في اللقاء الذي انتهى بهزيمة الفراعنة 21.

-حقق وائل جمعة مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

-ولعب جمعة بقميص منتخب مصر في 116 مباراة وأحرز هدفًا وحيدًا في شباك كينيا.

- خاض وائل جمعة تجربة إحترافية واحدة خلال مسيرته الكروية، كانت ضمن صفوف فريق السيلية القطري لمدة 6 أشهر علي سبيل الاعارة موسم 2007-2008.

- في 20 فبراير 2014 أعلن وائل جمعة اعتزاله كرة القدم نهائيًا وذلك بعد الفوز بلقب كاس السوبر الافريقى للمرة السادسة في تاريخ الأهلي بعدما حقق الفريق الفوز بنتيجة 3-2على حساب الصفاقسى التونسى

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