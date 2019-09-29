رياضة | وليد سليمان يشكو رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يشكو رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبه من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، بعدما قام بتغييره في مباراة الأمس أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وحقق الأهلي الفوز مساء أمس السبت على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتأهل الفريق الأحمر لدور المجموعات بنتيجة ٦-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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واشتكى حاوي الأهلي إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عقب نهاية المباراة بعدما قرر فايلر تغييره في الدقيقة ٥٨ من عمر اللقاء، والدفع بصلاح محسن بديلًا له.

وأكد عبد الحفيظ للاعب الأهلي أن السبب من تغييره ليس له علاقة بمستواه في المباراة ولكن المدرب السويسري كان يرغب في منح الفرصة لأكثر من لاعب للوقوف على مستواه قبل المواجهات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.