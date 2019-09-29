شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق صفحة كانو سبورت بسبب الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلى صفحة مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بأربعة أهداف في إياب دور الـ32 والتأهل إلى دور المجموعات الإفريقي.

وبدأ جهاز الأهلي في التفكير بمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل، والمقرر اقامتها على ملعب السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

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وطالب فايلر لاعبيه بغلق ملف البطولة الإفريقية والعودة من جديد للتركيز فى بطولة الدوري العام التي يحمل الفريق الأحمر لقبها، فى الوقت الذي يستعيد الفريق الأحمر خدمات الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، والذين تم استبعادهما من مواجهة كانو سبورت أمس في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل منحهما قسط من الراحة بعد شكواهم من الإجهاد خلال الفترة الماضية.

ويحصل الاهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأحد، على أن يبدأ غداً الإستعداد لمواجهة الأنتاج والتى يتطلع الأحمر للفوز بها لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب الافريقي.