شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق الملف الأفريقي ويبدأ التفكير في مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا وبدأ التفكير في مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل، والمقرر اقامتها على ملعب السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

وطالب فايلر اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية والعودة من جديد للتركيز فى بطولة الدوري العام التي يحمل الفريق الأحمر لقبها، فى الوقت الذي يستعيد الفريق الأحمر خدمات الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، والذين تم استبعادهما من مواجهة كانو سبورت أمس في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل منحهما قسط من الراحة بعد شكواهم من الإجهاد خلال الفترة الماضية.

ويحصل الاهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأحد، على أن يبدأ غداً الإستعداد لمواجهة الإنتاج والتى يتطلع الأحمر للفوز بها لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب الافريقي.