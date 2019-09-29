شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى فى "نزهة كروية" أمام ماليندى بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى مع دقات الثالثة عصر اليوم الأحد اختباراً سهلا حينما يلاقى نظيره ماليندى بطل زنجبار فى إياب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية على ستاد برج العرب بالأسكندرية .

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ليبقى على بعد أمتار قليلة من التأهل للدور التالى للبطولة .

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى كاف لكرة القدم تحكيم المباراة لطاقم تحكيم سودانى بقيادة صبرى فضل حكماً للساحة ويعاونه عبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز على محمد أحمد كمساعدين بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكماً رابعاً فيما يتولى الغانى مونكايلا ناسام أدم مهام مراقب المباراة .

ومن جانبه طالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بتأكيد التفوق على بطل زنجبار وتحقيق فوز مريح يزيد غلة الارقام القياسية للفريق فى بطولة الكونفدرالية قبل مواجهات الادوار التالية للبطولة.

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وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود فى مستهل مشواره بمسابقة الدورى العام بهدف لكل فريق، وتنتظره مباراة مع الإسماعيلى فى الجولة الثانية للمسابقة والمقرر لها الاربعاء المقبل على استاد برج العرب ، ولعب الفريق البورسعيدى مباراتين وديتين فى إطار الاستعداد لبطل زنجبار فاز فى الاولى على نبروه بخماسية دون رد وخسر فى الثانية من الزرقا بهدفين دون رد .

وكان المصري نجح في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الثلاثي الظهير الأيسر بهاء مجدي وصانع الألعاب عماد فتحي، لاعبا نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، وخالد مصطفى مدافع القلعة البيضاء الشاب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع مفتاح طقطق، صانع ألعاب فريق أهلي طرابلس الليبي، ومحمد زكريا "شيكا" الجناح الأيمن لنادي فاركو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ورحل عن الفريق إسلام عيسى، الذي تم بيعه إلى نادي بيراميدز، وتم الإستغناء عن كل من الحارس محمود السيد والظهير الأيسر مصطفى مارسيلو والظهير الأيمن محمد شطة وصانع الألعاب النيجيري إيزيكال باسي ومحمود القط وصانع الألعاب عبدالله بيكا والمدافع أحمد عبد الموجود والظهير الأيسر الحسيني سمير، كما انتقل صانع الألعاب محمد عبد اللطيف "جريندو" إلى نادي حرس الحدود، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.