شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد 29 / 9/ 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائرى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الكوزينة بالجزائر ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونرصد أهم المعلومات عن مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى فى السطور التالية ..

*نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز وشباب بلوزداد

تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما، على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، تقدم شباب بلوزداد بهدف أمير سعيود في الدقيقة 64 وتعادل محمد فاروق لصالح بيراميدز، فى الدقيقة 75 ، وقدم بيراميدز عرضاً ضعيفاً مع مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، بينما لعب بلوزداد مباراة رائعة لكنه أهدر عدة فرص سهلة على المرمى خاصة عن طريق سعيود،في المقابل ظهرت الكتيبة الزرقاء بأداء باهت.

*فرص صعود بيراميدز لدور الـ 16

يحتاج بيراميدز للفوز بأى نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو حتى التعادل بهدف لكل فريق واللجوء لركلات الترجيح ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

*مشوار بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

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إستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

*على جبر يغيب عن بيراميدز أمام بطل الجزائر

ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بالفوز فى مباراة الليلة خارج الديار من أجل تجنب الخروج المبكر من البطولة الإفريقية لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الزمالك فى المباراة النهائية بالخسارة بثلاثة أهداف دون رد.

وتنفس ديسابر الصعداء بعد مشاركة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالتواء في كاحل القدم، والتي أبعدته عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري.

وتمثل عودة منصور، حلا لأزمة الدفاع في ظل غياب علي جبر للإصابة بشد في العضلة الخلفية، بجانب عدم قيد الثنائي محمد عطوة والإيفواري ويلفريد كانون في القائمة الأفريقية.

فيما تأكد غياب على جبر مدافع الفريق بسبب معاناته من إصابة قوية فى العضلية الخلفية

*المباراة الاخيرة لبيراميدز قبل مواجهة شباب بلوزداد

بينما يتسلح بيراميدز أمام بطل الجزائر بتصدره لمسابقة الدوري العام بعد فوزه فى الجولة الافتتاحية للمسابقة على انبى برباعية دون رد .