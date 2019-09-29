البرونزيه والفضيه لفرق البحر الأحمر من ذوى القدرات و الهمم فى المسابقه الكشفيه

حققت الفرق الكشفيه لذوى القدرات و الهمم بالبحر الأحمر فوزا كبيرا فى المسابقة الكشفية تحت شعار (انا قادر بشكل مختلف) والمقامة بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية حيث فاز كل من : فريق الإعاقة الذهنية بنين بالميدالية الفضية وفريق الإعاقة الذهنية بنات بالميدالية البرونزية وفريق الإعاقة السمعية بنين و بنات بالميداليات البرونزية الفضية وفريق الإعاقة الذهنية بنات بالميدالية البرونزية وفريق الإعاقة السمعية بنين و بنات بالميداليات البرونزية وكانت وزارة الشباب و الرياضه من خلال الإداره المركزيه لشئون مكتب الوزير (مكتب ذوى القدرات و الهمم) قد أطلقت الفوج الثانى من المهرجان الكشفى الإرشادى فى نسخته الرابعه لذوى القدرات و الهمم تحت شعار( أنا قادر بشكل مختلف) بمشاركة 13 محافظه يمثلهم 700 شاب و فتاه بالمدينه الشبابيه بأبى قير بالإسكندريه فى الفتره من 26 إلى 2019/9/29 (مكتب ذوى القدرات و الهمم) قد أطلقت الفوج الثانى من المهرجان الكشفى الإرشادى فى نسخته الرابعه لذوى القدرات و الهمم تحت شعار( أنا قادر بشكل مختلف) بمشاركة 13 محافظه يمثلهم 700 شاب و فتاه بالمدينه الشبابيه بأبى قير بالإسكندريه فى الفتره من 26 إلى 2019/9/29 Advertisements

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